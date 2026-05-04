A Chieti si sono svolti i campionati nazionali di ginnastica, durante i quali una società romagnola ha conquistato due medaglie d’oro e una di bronzo. Le atlete della squadra hanno ottenuto risultati di rilievo, portando a casa tre medaglie complessivamente. La competizione ha visto la partecipazione di diverse società provenienti da tutta Italia, con numerosi atleti impegnati nelle varie categorie.

? Cosa scoprirai Chi sono le atlete che hanno conquistato i titoli nazionali?. Come ha fatto una società romagnola a dominare l'intera classifica?. Quale metodo tecnico ha permesso questo storico successo a Chieti?. Come influirà questo primato sul futuro della ginnastica a Cervia?.? In Breve Ludovica Ajello oro junior 2 e Margherita Fucci oro senior 2. Elisabetta Valdifiori ottiene bronzo nella categoria senior 1 a Chieti. Simona Ravaioli e Guido Bonetti guidano il successo della società romagnola. Caterina Maltoni decima in serie A1 e Gaia Frezzati esordisce junior 1. Due medaglie d’oro e un bronzo per la Cervia Ginnastica a Chieti il 25 e 26 aprile, segnando il primato assoluto tra tutte le società partecipanti ai campionati italiani di ginnastica ritmica.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cervia Ginnastica regina d’Italia: due ori e un bronzo a Chieti

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