Ginnastica artistica I’Giglio Castelfiorentino gran finale In oltre 120 al saggio al PalaBetti

Da sport.quotidiano.net 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Appuntamento a sabato 6 giugno alle 20.30 per il saggio di fine anno di Ginnastica artistica della Polisportiva I’Giglio Castelfiorentino, intitolato Un giro del mondo in una sera. Più di 120 bambini e bambine, compresi tra i 4 e i 16 anni, si esibiranno al PalaBetti, mettendo in mostra le loro esibizioni tecniche acrobatiche e coreografie studiate durante tutto l’anno di allenamento, su trave e a corpo libero, integrando nello spettacolo vestiti e costumi provenienti da vari paesi del mondo. Il tutto, a cura dello staff tecnico composto da Caterina Dani, Giada Masserini, Marino Margaret, Francesca Bandini, Alessia Colazilli, Alessia Reali, Giorgia Cambi, Francesca Donati, Sara Malatesti, Viola Colca, Lisa Capodarca, Nicolina Patatics, e Matilde Brunelli. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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