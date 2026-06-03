Artistica ’81 | 500 atleti al PalaTrieste per il grande saggio finale
Cinquecento atleti si sono esibiti al PalaTrieste in occasione del saggio finale di Artistica ’81. Tra le partecipanti ci sono atlete triestine che si preparano per i prossimi Mondiali di Rotterdam. Una piccola palestra dell’oratorio ha formato atlete che hanno raggiunto livelli olimpici. La manifestazione ha mostrato il talento sviluppato in un contesto non professionale, con le giovani ginnaste che si sono esibite in esercizi di alto livello.
Come ha fatto una piccola palestra dell'oratorio a produrre olimpioniche?. Chi sono le atlete triestine che puntano ai Mondiali di Rotterdam?. Quali coreografie vedranno in scena i 500 atleti al PalaTrieste?. Come garantisce la società il passaggio di competenze tra le generazioni?.? In Breve Saggio Tutta Ginnastica venerdì 5 giugno ore 19.30 al PalaTrieste. Tecnici Teresa Macrì e Diego Pecar gestiscono la crescita della società. Atlete Benedetta Gava e Anthea Sisio puntano ai Campionati di Meda. Calendario estivo include Europei a Zagabria e Mondiali a Rotterdam. L’Artistica ’81 celebra 45 anni di storia con un saggio al PalaTrieste venerdì 5 giugno. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Notizie e thread social correlati
A Cesenatico 1.200 atleti per i Nazionali di Ginnastica Artistica LibertasA Cesenatico si stanno svolgendo i Campionati Nazionali di Ginnastica Artistica Libertas, che coinvolgono circa 1.
Judo, a Bari il Campionato Italiano Juniores A2: oltre 500 atleti al Palaghiaccio “Di Palma”Sabato 28 e domenica 29 marzo si svolgerà al Palaghiaccio “Di Palma” di Bari la finale del Campionato Italiano Juniores A2 di judo.
A Cesenatico il campionato Uisp. Protagonisti 2.500 atletiIn riviera entra nel vivo il Campionato nazionale di Ginnastica artistica Uisp. L’appuntamento è al Villaggio Accademia di Cesenatico, il grande centro sportivo affacciato sulla spiaggia di Ponente, ... ilrestodelcarlino.it
Eventi: Artistica '81 fa crescere atleti con grande professionalitÃConferito il Premio Emilio Felluga a Francesca Benolli Trieste, 3 apr - Il ringraziamento della Regione per tutto ciÃ² che la societÃ sportiva Artistica '81 fa, operando in condizioni tutt'altro che ... ilgazzettino.it