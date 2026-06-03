Artistica ’81 | 500 atleti al PalaTrieste per il grande saggio finale

Notizia in breve

Cinquecento atleti si sono esibiti al PalaTrieste in occasione del saggio finale di Artistica ’81. Tra le partecipanti ci sono atlete triestine che si preparano per i prossimi Mondiali di Rotterdam. Una piccola palestra dell’oratorio ha formato atlete che hanno raggiunto livelli olimpici. La manifestazione ha mostrato il talento sviluppato in un contesto non professionale, con le giovani ginnaste che si sono esibite in esercizi di alto livello.