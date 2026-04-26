Dal judo al cheerleading passando per la ginnastica artistica | oltre 2mila sportivi al Villaggio Accademia

A Cesenatico si svolgono diversi eventi sportivi nel fine settimana, con cinque appuntamenti concentrati al Villaggio Accademia. Oltre 2.000 persone tra atleti, istruttori, tecnici e accompagnatori hanno partecipato alle iniziative, che spaziano dal judo al cheerleading e alla ginnastica artistica. La località si conferma così come un punto di riferimento per lo sport a livello regionale e nazionale.

Cesenatico si conferma punto di riferimento per lo sport nazionale e regionale. Nel fine settimana la riviera ospita numerosi appuntamenti, cinque dei quali concentrati al Villaggio Accademia, dove sono arrivate oltre 2mila persone tra atleti, istruttori, tecnici e accompagnatori.Tra i.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Notizie correlate Ginnastica artistica maschile, l’ItalBaby debutta al Luxemburg Open: cinque azzurrini in gara dall’1 al 3 aprilePrima uscita internazionale dell’anno per la Nazionale Under 18 guidata da Nicola Costa. La Ginnastica Petrarca trionfa al debutto nella serie C di Artistica MaschileArezzo, 9 marzo 2026 – La Ginnastica Petrarca trionfa nella prima prova della serie C di Ginnastica Artistica Maschile. Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Dal judo al cheerleading, passando per la ginnastica artistica: oltre 2mila sportivi al Villaggio Accademia; Raduni di lotta olimpica (Fijlkam), stage di ju jutsu (Hontai Yoshin Ryu) e cheerleading. Raduni di lotta olimpica (Fijlkam), stage di ju jutsu (Hontai Yoshin Ryu) e cheerleadingQuesto fine settimana, in riviera, ci sono molti appuntamenti sportivi. Di questi cinque si tengono al Villaggio Accademia di ... ilrestodelcarlino.it Sport, formazione e nuove discipline: al Villaggio Accademia 335 presenze da sei regioniNel grande centro affacciato sulla spiaggia di Ponente, sede abituale di manifestazioni e gare agonistiche di livello nazionale e internazionale, i ragazzi hanno potuto sperimentare discipline non sem ... cesenatoday.it Questo fine settimana, in riviera, ci sono molti appuntamenti sportivi. Di questi cinque si tengono al Villaggio Accademia di Cesenatico,... - facebook.com facebook