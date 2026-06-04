Ginevra Bindi agli Assoluti | la Ginnastica Falciai porta Arezzo nell’élite nazionale della ritmica
Alla competizione degli Assoluti di ginnastica ritmica, la squadra della Ginnastica Falciai ha conquistato diverse medaglie, portando Arezzo tra le prime posizioni a livello nazionale. La ginnasta Ginevra Bindi si è distinta in questa occasione, contribuendo al successo della squadra. La società sportiva ha celebrato i risultati ottenuti, che rappresentano un passo importante nel panorama della ginnastica ritmica italiana.
AREZZO – C’è chi colleziona multe, chi polemiche sui social e chi invece colleziona medaglie. Alla Ginnastica Falciai, evidentemente, hanno scelto la seconda strada. La società aretina festeggia infatti la qualificazione di Ginevra Bindi al Campionato Nazionale Assoluto di ginnastica ritmica, il massimo appuntamento italiano della disciplina in programma a Folgaria dal 4 al 7 giugno. Un traguardo che vale parecchio, perché agli Assoluti non ci si arriva per simpatia o per conoscenze: ci arrivano le migliori. Per l’atleta aretina si tratta di un’occasione prestigiosa per confrontarsi con le stelle della ginnastica nazionale, in una manifestazione che assegna i titoli più importanti della stagione. 🔗 Leggi su Lortica.it
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