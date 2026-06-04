Ginevra Bindi agli Assoluti | la Ginnastica Falciai porta Arezzo nell’élite nazionale della ritmica

Notizia in breve

Alla competizione degli Assoluti di ginnastica ritmica, la squadra della Ginnastica Falciai ha conquistato diverse medaglie, portando Arezzo tra le prime posizioni a livello nazionale. La ginnasta Ginevra Bindi si è distinta in questa occasione, contribuendo al successo della squadra. La società sportiva ha celebrato i risultati ottenuti, che rappresentano un passo importante nel panorama della ginnastica ritmica italiana.