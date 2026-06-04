Ginevra Bindi agli assoluti di Folgaria la Ginnastica Falciai brilla alla Terranova Cup

Da arezzonotizie.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Ginevra Bindi, ginnasta aretina, parteciperà ai campionati nazionali assoluti di ginnastica ritmica a Folgaria dal 4 al 7 giugno. La Ginnastica Falciai si è distinta alla Terranova Cup, mentre Bindi si prepara per la competizione.

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La ginnasta aretina Ginevra Bindi parteciperà al campionato nazionale assoluto di ginnastica ritmica, in programma a Folgaria, in Trentino, dal 4 al 7 giugno. L'atleta della Ginnastica Falciai è stata ammessa alla competizione individuale che riunisce le migliori ginnaste del panorama nazionale e. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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