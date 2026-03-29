A Pistoia si sono svolti i campionati interregionali di ginnastica, con la partecipazione di atlete della Ginnastica Falciai. Le atlete Maria Vittoria Berti e Ginevra Bindi si sono aggiudicate i titoli nelle rispettive categorie, contribuendo alla vittoria della squadra locale. L'evento ha visto la presenza di diverse squadre provenienti da varie regioni.

Arezzo, 29 marzo 2026 – . Ieri a Pistoia si è svolta la prova interregionale del Campionato GOLD di categoria Junior e Senior, ospitata dal Palasport cittadino che ha fatto da cornice a una giornata di grande livello tecnico. Nelle Junior 2, Maria Vittoria Berti ha conquistato il titolo di campionessa interregionale, mentre Marta Massai ha ottenuto la medaglia di bronzo. Nelle Senior 1, Ginevra Bindi si è laureata campionessa interregionale. Nelle Junior 1, Adele Bray ha chiuso in quarta posizione, mentre nelle Senior 2 Sofia Boschi ha ottenuto un ottimo sesto posto, tornando finalmente a gareggiare dopo aver saltato la stagione scorsa a causa di un infortunio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Maria Vittoria Berti e Ginevra Bindi campionesse interregionali: la Ginnastica Falciai protagonista a Pistoia

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