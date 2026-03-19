Ginnastica ritmica Sofia Cup 2026 | Bindi e Fedele guidano la delegazione azzurra con otto junior

Alla Sofia Cup 2026, in programma dal 3 al 5 aprile alla Sports Hall di Park Borisova Gradina, l’Italia schiera una rappresentativa composta da due ginnaste senior e otto atlete junior, tutte in gara nell’ambito della ginnastica ritmica. La delegazione azzurra viene guidata da Bindi e Fedele, che parteciperanno come leader. L’evento internazionale si svolge nella capitale bulgara, con le competizioni che vedono coinvolte diverse nazionali.

La FGI ha ufficializzato la delegazione italiana che parteciperà all’International Tournament “Sofia Cup”, in programma dal 3 al 5 aprile 2026 presso la Sports Hall di Park Borisova Gradina, a Sofia. L’appuntamento si inserisce nella stessa settimana dell’apertura del Circuito World Gymnastics alla vicina Armeec Arena — location che ha ospitato, tra gli altri, l’oro al corpo libero di Vanessa Ferrari agli Europei 2014 e i titoli iridati di Sofia Raffaeli nel 2022 — in una location distante appena sei minuti dalla principale arena bulgara. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

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