In Italia, ci sono attualmente 5.716 medici di famiglia in meno rispetto al numero necessario, distribuiti in 18 regioni. La carenza è più evidente nelle regioni più popolose, con alcune che affrontano situazioni particolarmente difficili. Tra queste, la Campania registra una delle mancanze più significative, con oltre 5.700 medici di famiglia mancanti complessivamente nel paese.

Tempo di lettura: 4 minuti In Italia mancano 5.716 medici di famiglia distribuiti in 18 Regioni. In particolare, “ le situazioni più critiche si registrano in quasi tutte le più grandi: Lombardia (-1.540), Veneto (-747), Campania (-643), Emilia-Romagna (-502), Piemonte (-463), Toscana (-394), Lazio (-358). Non si rilevano, invece, carenze in Basilicata, Molise e Sicilia”. Carenze minori invece si rilevano in Puglia (-279 medici), Marche (-161), Friuli Venezia Giulia (-156), Sardegna (-143), Liguria (-116), Provincia autonoma di Bolzano (-80) e di Trento (-53), Calabria (-43), Valle d’Aosta (-15), Abruzzo e Umbria (-12). Lo evidenzia l’analisi della Fondazione Gimbe basata su dati Sisac. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Gimbe, mancano oltre 5.700 medici di famiglia: gravi carenze in Campania

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