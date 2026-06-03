Il Napoli sta cercando di rafforzare la difesa acquistando un giocatore che interessa anche alla Lazio. La società partenopea lavora per portare a termine l’operazione, mentre la squadra romana non può permettersi di perdere il calciatore senza ricevere un compenso. Pedullà ha commentato le trattative, sottolineando che il club azzurro è molto interessato a chiudere l’affare, che potrebbe portare un nuovo elemento alla rosa.

Alfredo Pedullà ha parlato in merito al calciomercato del Napoli in entrata, specialmente in fase difensiva. Gli azzurri, infatti, seguono con grande attenzione Mario Gila della Lazio, in scadenza nel 2027, ma non solo. Napoli su Gila e il classe 2008 Natali. Il giornalista ha dichiarato sul suo canale YouTube: “ Gila vuole il Napoli, nulla contro Gattuso, ma necessità di fare una nuova esperienza. La Lazio non può permettersi di fare un bagno a zero “. In seguito, ha parlato anche del giovane difensore centrale Andrea Natali: “ Sarebbe un grande colpo Natali, un 2008, farà gli Europei Under 19. Ragazzo di grandissimo spessore, è esplosivo, cresciuto nel Barcellona. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Segui gli aggiornamenti su Napoli.

© Ilnapolista.it - Gila vuole il Napoli, la Lazio non può permettersi di perderlo a zero (Pedullà)

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

GILA CAM: la super partita di Mario Milan

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Il Napoli vuole Gila, per la Lazio si può chiudere a 20-22 milioni (Pedullà)

Leggi anche: Il Napoli insiste per Gila, la Lazio fa muro ma rischia di perderlo a zero

Temi più discussi: Pedullà: Allegri al Napoli vuole Gila: ecco la richiesta della Lazio. E Rabiot...; Gila si avvicina al Napoli? Lotito spara alto, ecco quanto chiede; Milan, Allegri al Napoli vuole Gila e Rabiot: che coppia con McTominay; Calciomercato Lazio, il Napoli spinge per Mario Gila: la posizione della Società biancoceleste.

| Pedullà: Mario #Gila vuole giocare a #Napoli x.com

[Bianchin] Glasner è un forte candidato a diventare il prossimo allenatore del Milan, con o senza Rangnick; è stato tenuto un primo incontro, e vuole una risposta sì/no entro il fine settimana. Pochettino è l'alternativa, con cui il Milan ha già raggiunto un accordo reddit

Il Napoli insiste per Gila: la Lazio vuole 30 milioniIl difensore catalano piace anche da Allegri, ma Lotito non fa sconti. Il Real ha conservato il 50% sulla rivendita ... corrieredellosport.it

Il Napoli vuole Gila, per la Lazio si può chiudere a 20-22 milioni (Pedullà)Per Gila la Lazio vuole 20-22 milioni. Lo spagnolo ha avuto un po' di problemi al ginocchio. Il Napoli riflette ... ilnapolista.it