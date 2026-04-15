Mercato Napoli piace Zaniolo | ecco come potrebbe arrivare in azzurro

Il Napoli è interessato a Nicolò Zaniolo, ma per portarlo in azzurro è necessaria una soluzione con l’Udinese, che deve risolvere il problema legato al pagamento dello stipendio. Secondo quanto riportato da una fonte sportiva, il riscatto dal club turco ha un costo di 9 milioni di euro. La trattativa dipende quindi dalla disponibilità economica dell’Udinese e dalle condizioni dell’accordo tra le parti coinvolte.

Nicolò Zaniolo interessa al Napoli, ma l’Udinese deve prima risolvere il nodo salariale. Come rivela La Gazzetta dello Sport, il riscatto dal Galatasaray costa 9 milioni. Zaniolo: i numeri che attirano il Napoli. Prestazioni solide lo hanno inserito nei radar di diversi club, incluso quello partenopeo. La cifra per il riscatto non rappresenta un ostacolo economico: 9 milioni è una somma accessibile per la maggior parte dei grandi club italiani. Il vero problema non è il prezzo del cartellino. È l’ingaggio. Zaniolo pesa attualmente per circa 3 milioni netti a stagione, una spesa considerevole che finora l’Udinese ha potuto gestire grazie al contributo dei turchi.🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Mercato Napoli, piace Zaniolo: ecco come potrebbe arrivare in azzurro Notizie correlate Mateta Milan, accordo totale tra i rossoneri e l’obiettivo di mercato della Juventus. Colloqui in corso con il Crystal Palace. Ecco quando potrebbe arrivare in Italiadi Redazione JuventusNews24Mateta Milan, accordo totale tra i rossoneri e l’obiettivo di mercato della Juventus. Milan, Zaniolo brilla a San Siro: ecco perché potrebbe essere il colpo giustoIl Milan deve riprendersi subito: i rossoneri giocheranno domenica contro il Verona in una partita da vincere senza se e senza ma. Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Calciomercato Milan, ritorno di fiamma con Zaniolo: osservato speciale nel match contro i friulani; Napoli, altri rumors su Sarri: È tra i quattro preferiti per l'eventuale post Conte; Zaniolo domani avversario, ma in futuro? Tuttosport: Allegri gli fa l'esame ravvicinato. GdS – Mercato, le big in fila per Zaniolo. Juve, Milan, Napoli e a sorpresa c’è anche l’InterLa grande stagione disputata da Zaniolo ha attirato le attenzioni di molte squadre. Sul giocatore ci sono parecchie big italiane ... fcinter1908.it Mercato Napoli: hanno inciso sulla stagione alcune scelte sbagliate...Santos Innesto importantissimo per il futuro Sasà Pengue con Salvatore Esposito, attore straordinario, scrittore e tifoso azzurro, insieme per analizzare la stagione azzurra. Scarica l’app - facebook.com facebook