Gila Inter in vantaggio sul Milan | può arrivare a zero

Mario Gila, difensore della Lazio alla sua terza stagione con la squadra, ha segnato un gol che ha portato l’Inter in vantaggio sul Milan. La partita si sta giocando con un risultato che potrebbe portare l’Inter a zero punti in classifica. Gila sta dimostrando di essere un elemento chiave nel match.

Alla sua terza stagione da protagonista con la Lazio, Mario Gila sta finalmente mostrando tutto il suo valore. Il difensore spagnolo, cresciuto nel vivaio del Real Madrid, è stato tra i migliori in campo nelle ultime uscite, in particolare contro il Milan, confermando quanto di buono aveva già fatto vedere nella sfida con il Sassuolo. Le sue prestazioni stanno inevitabilmente accendendo i riflettori anche sul suo futuro. Il centrale, 26 anni, è legato al club biancoceleste da un contratto fino al 2027 e percepisce circa 1,6 milioni lordi a stagione. Nonostante il rendimento in crescita, non risultano al momento trattative concrete per il rinnovo, e anche i tentativi avviati nei mesi scorsi non hanno portato a sviluppi. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

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