Il Napoli sta valutando uno scambio con il Liverpool che coinvolgerebbe Mario Gila e un giocatore chiamato Beukema. Secondo le indiscrezioni, il club azzurro potrebbe ottenere circa 30 milioni di euro dalla cessione di Beukema ai Reds. La trattativa, ancora in fase preliminare, vede il Napoli pronto a guadagnare dall’operazione, mentre le parti coinvolte non hanno ancora annunciato ufficialmente i dettagli.

Mario Gila in cambio di Beukema e ci si guadagna pure. L’affare è lì sullo sfondo, che sorride al Napoli e ad Aurelio De Laurentiis. Perché Beukema rientra tra le tante, troppe, delusioni del calciomercato estate 2025. Lang, Lucca, Beukema, De Bruyne. Una collezione di delusioni, pacchi, fallimenti, chiamateli come preferite. fatto sta che non hanno reso e tra questi possiamo dire che probabilmente Beukema è stato il meno peggio. Tant’è vero che lo desidera il Liverpool dove il tecnico Slot lo conosce bene e lo rivorrebbe con sé. i Reds sono pronti a sborsare trenta milioni. Gila guadagna 1,1 milioni, il Napoli potrebbe raddoppiargli l’ingaggio.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Liverpool, 30 milioni per Beukema. Il Napoli va su Gila

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