La Bank of Japan potrebbe aumentare i tassi di interesse a giugno per contenere l’inflazione. La decisione, prevista per il 16 giugno, potrebbe portare a un aumento del costo del credito. La banca centrale ha anche annunciato l’intenzione di ridurre gli acquisti di obbligazioni governative, passando a una strategia di acquisto più limitata. La decisione segue settimane di attese e analisi sui livelli di inflazione nel paese.

Come cambierà il costo del credito dopo la decisione del 16 giugno?. Perché la Bank of Japan vuole ridurre l'acquisto di obbligazioni governative?. Quali impatti avrà il calo di Broadcom sul settore dei semiconduttori?. Come influenzeranno i nuovi standard ONU la gestione aziendale di Maire?.? In Breve Possibile aumento tasso dello 0,25% e obiettivo 1% entro il 16 giugno.. Riduzione o stop acquisti obbligazioni governative per stabilizzare il mercato titoli.. Azioni Broadcom calano del 10% per scarse previsioni ricavi chip IA.. Maire allinea processi operativi agli standard internazionali ONU, OCSE e UE..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Giappone: possibile rialzo dei tassi a giugno per frenare l’inflazione

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