BCE | per Lane e Schnabel possibile un rialzo dei tassi a giugno

Il Consiglio direttivo della Banca centrale europea si riunirà a giugno. In vista della riunione, si discute la possibilità di un aumento dei tassi di interesse. La situazione internazionale presenta ancora molte incertezze e le pressioni sull’inflazione sono aumentate. Le decisioni sulla politica monetaria saranno influenzate dall’andamento dei mercati e dalla situazione economica generale. Nessuna decisione definitiva è stata ancora presa.

La riunione del Consiglio direttivo della Banca centrale europea di giugno si avvicina, in un contesto di accresciuta incertezza geopolitica e di rinnovate pressioni inflazionistiche. Le ultime interviste rilasciate da due esponenti chiave dell’istituto – il capo economista Philip Lane e il membro dell’Executive Board Isabel Schnabel – hanno consolidato fra gli operatori la convinzione che la pausa nella stretta monetaria sia ormai prossima alla conclusione. Il quadro che emerge è quello di una banca centrale prossima a riattivare il ciclo restrittivo, con un’incognita non più sul “se” ma sull’intensità e sulla traiettoria successiva, in un contesto che la stessa Schnabel ha descritto come caratterizzato da rischi al ribasso per la crescita e al rialzo per l’inflazione: in una parola, stagflazione. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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