BCE ferma i tassi al 2% | l’ombra di un rialzo a giugno tra inflazione e PIL

La Banca centrale europea ha deciso di mantenere i tassi di interesse al livello del 2% dopo che l'inflazione ad aprile si è attestata al 3%. La possibilità di un aumento dei tassi a giugno viene discussa in risposta al rallentamento del prodotto interno lordo, che si è fermato allo 0,1%. Questa decisione si inserisce in un quadro economico caratterizzato da pressioni inflazionistiche e da segnali di moderato rallentamento dell'economia.

? Cosa sapere La BCE mantiene i tassi al 2% dopo l'inflazione ad aprile al 3%.. Il possibile rialzo a giugno mira a contrastare il rallentamento del PIL allo 0,1%.. La Banca Centrale Europea ha deciso di congelare i tassi d’interesse ieri, mantenendo il tasso sui depositi al 2%, quello di rifinanziamento al 2,15% e il marginal lending al 2,40%, nonostante la minaccia di un aumento a giugno. Francoforte ha scelto di non muovere le leve del costo del denaro per il momento, ma il segnale inviato è chiaro: la prudenza attuale non esclude una stretta monetaria tra poche settimane. La decisione, che vede i principali parametri restare fermi, arriva in un clima di forte tensione macroeconomica.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - BCE ferma i tassi al 2%: l’ombra di un rialzo a giugno tra inflazione e PIL Notizie correlate Leggi anche: BCE ferma i tassi al 2%: l’ombra del Medio Oriente sull’inflazione Leggi anche: BCE al bivio: rischio rialzo tassi per l’inflazione e l’energia Panoramica sull’argomento Temi più discussi: BCE ancora ferma sui tassi, eventuali rialzi rimandati; BCE ferma sui tassi, ma il mercato guarda già ai possibili rialzi; Bce, tassi fermi e occhi puntati sull’inflazione; BCE, tassi fermi ad aprile: rialzo solo rimandato. MARKET DRIVER: Bce ferma su tassi in attesa di maggiore chiarezza da MO (Pictet Am)News finanziarie in tempo reale da MF Market Driver. Segui l’andamento dei mercati, i listini di Borsa e le principali notizie di economia nazionale e globale. milanofinanza.it BCE ancora ferma sui tassi, eventuali rialzi rimandatiL’accelerazione dell’inflazione ha spinto l’Eurotower a confermare il costo del denaro. I mercati scontano almeno un aumento dei tassi entro fine anno. mutuionline.it Israele ferma la Flotilla, in migliaia in piazza per gli attivisti bolognesi | FOTO e VIDEO x.com Flavio Cobolli si ferma ai quarti a Madrid: Alexander Zverev si va a prendere il ritorno in semifinale nella capitale spagnola - facebook.com facebook