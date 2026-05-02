Durante una gara a Jerez, il pilota ha subito un rallentamento improvviso a causa di un pezzo di plastica che si è incastrato nella ruota della sua moto, compromettendo la trazione. L’episodio ha provocato uno slittamento evidente, impedendogli di partire al meglio e causando un ritardo significativo. Le immagini mostrano chiaramente il componente estraneo bloccato e il conseguente problema tecnico che ha influito sulla prestazione del motociclista.

? Cosa scoprirai Come ha fatto un pezzo di plastica a compromettere la trazione?. Quale errore tecnico ha causato lo slittamento della ruota di Bezzecchi?. Perché la proposta di Aprilia potrebbe cambiare le regole in pista?. Chi deve rispondere della sicurezza dei detriti sulla griglia di partenza?.? In Breve Il pezzo di plastica lanciato da Alex Marquez ha colpito l'ala destra della Ducati.. Paolo Bonora propone zone sicure tra la curva 5 e la curva 6 a Jerez.. Precedenti simili coinvolgono Marc Marquez in Australia nel 2024 e Jack Miller nel 2020.. L'incidente ha causato lo slittamento della ruota posteriore di Bezzecchi durante la partenza.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Jerez, Bezzecchi rovina la partenza: un pezzo di plastica blocca la moto

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