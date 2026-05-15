Crisi Electrolux risoluzione in Regione della maggioranza | Salvare i posti di lavoro e la produzione
La maggioranza regionale ha deciso di intervenire sulla crisi di Electrolux a Forlì, con l’obiettivo di tutelare i posti di lavoro e la produzione. La multinazionale svedese ha comunicato un piano di ristrutturazione che coinvolge l’azienda locale, senza ancora specificare dettagli sui numeri o sulle tempistiche. L’attenzione si concentra sulla possibilità di mantenere le attività e i dipendenti coinvolti, in attesa di eventuali accordi tra le parti. La situazione rimane in fase di discussione tra istituzioni e azienda.
Difendere i posti della Elettrolux di Forlì, la multinazionale svedese che ha annunciato un pesante piano di ristrutturazione che prevede 1.700 esuberi a livello nazionale, di cui 400 nel capoluogo romagnolo. A chiederlo è una risoluzione di Pd, Avs, Civici e Movimento 5 Stelle a prima firma. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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