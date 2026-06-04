Giallo di Pietracatella | una pianta di ricino è stata trovata a 15 km dal centro del paese

Una pianta di ricino è stata trovata a circa 15 km dal centro di Pietracatella, paese coinvolto nel caso di due donne morte misteriosamente. La scoperta alimenta l’ipotesi che la sostanza ricavata dalla pianta possa aver causato le morti. La pianta è stata individuata nei campi della zona, e gli investigatori stanno analizzando se possa aver fornito la ricina usata nel caso. Le indagini sono in corso per verificare ogni possibile collegamento.

L'ipotesi è suggestiva. E se la ricina che ha ucciso Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita fosse stata ricavata da una pianta trovata nei campi (o magari coltivata)? Siamo a Pietracatella, il paese finito al centro delle cronache dopo la misteriosa morte delle due donne, madre e figlia, rimaste. 🔗 Leggi su Today.it

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Madre e figlia avvelenate, la ricina è stata sciolta nell'acqua: perché è il metodo più probabile

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