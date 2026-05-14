A Pietracatella, si è acceso il sospetto tra alcuni cittadini riguardo a un messaggio in un forum chat in cui si chiede se l'acquisto di semi di ricino possa comportare segnalazioni. Nel frattempo, le autorità stanno concentrando le indagini su due donne, considerandole coinvolte nel caso. La vicenda si sviluppa mentre si cercano chiarimenti sulle comunicazioni online e sui possibili collegamenti con l’indagine in corso.

Il cerchio si stringe e i sospetti degli inquirenti sul giallo di Pietracatella ricadono su due donne. A suscitare dubbi la scoperta di alcune chat con al centro proprio la ricina, il veleno a cui Antonella Di Ielsi e la figlia Sara Di Vita sono risultate positive. Già qualche settimana fa emerse la notizia dell'esistenza di alcune ricerche web "mirate" sulla ricina che sarebbero state fatte da un istituto superiore di un paesino non lontano da Pietracatella. Nelle chat del forum, gli inquirenti hanno trovato decine di chat sul tema ricina andate avanti per mesi. In particolare a catturare l'attenzione sono stati due profili, due nickname. Secondo quanto riportato dall'agenzia Dire, durante l’estate scorsa, un utente chiede alla community "come avvelenare un insegnante".🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Pietracatella, in un forum chat sospette: "Se compro semi di ricino mi segnalano?"

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