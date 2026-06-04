Giacomo Viglione scomparso da Quadri | conclusa la fase operativa delle ricerche

Da chietitoday.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le ricerche di Giacomo Viglione, 68 anni, sono state concluse dopo sei giorni dall’ultima segnalazione. Viglione, ex capo cantoniere, era scomparso da Quadri il 29 maggio. Le operazioni sono terminate senza ritrovamenti o novità sulla sua posizione.

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Sono trascorsi sei giorni senza avere notizie di Giacomo Viglione, il 68enne ex capo cantoniere della Provincia, sparito da Quadri il 29 maggio scorso. Il paese è stato battuto palmo a palmo, in tanti si sono mobilitati, ma di Giacomino, come lo conoscono tutti, non c'è traccia.Così, nel tardo. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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