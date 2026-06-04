Giacomo Viglione scomparso da Quadri | conclusa la fase operativa delle ricerche
Le ricerche di Giacomo Viglione, 68 anni, sono state concluse dopo sei giorni dall’ultima segnalazione. Viglione, ex capo cantoniere, era scomparso da Quadri il 29 maggio. Le operazioni sono terminate senza ritrovamenti o novità sulla sua posizione.
Sono trascorsi sei giorni senza avere notizie di Giacomo Viglione, il 68enne ex capo cantoniere della Provincia, sparito da Quadri il 29 maggio scorso. Il paese è stato battuto palmo a palmo, in tanti si sono mobilitati, ma di Giacomino, come lo conoscono tutti, non c'è traccia.Così, nel tardo. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Notizie e thread social correlati
Quarto giorno di ricerche a Quadri: nessuna traccia di Giacomo ViglioneLe ricerche a Quadri proseguono senza successo da quattro giorni per trovare Giacomo Viglione, 68 anni, ex cantoniere della Provincia di Chieti.
Scomparso in mare a Porto Cesareo: un momento delle ricercheSono in corso le operazioni di ricerca nel tratto di mare tra Porto Cesareo e Torre Lapillo, nel Leccese, per un uomo di 39 anni scomparso mentre...
Temi più discussi: Scomparso nel nulla il 68enne Giacomo Viglione - POP; Esce di casa e sparisce: ore di apprensione per un 68enne di Quadri; Quadri: ricerche senza sosta per Giacomino Viglione; Quadri mobilitata per cercare Giacomo Viglione.
Giacomo Viglione scomparso da Quadri: conclusa la fase operativa delle ricerche x.com
Si è conclusa senza esito la seconda giornata di ricerche a Quadri per Giacomo Viglione, il 68enne ex capo cantoniere della Provincia di Chieti scomparso da venerdì mattina. Vigili del fuoco, carabinieri, Soccorso Alpino e decine di volontari hann facebook
Si cerca GiacomoSenza esito le ricerche di Giacomo Viglione, il 68enne, ex cantoniere della Provincia di Chieti che venerdì mattina si è allontanato dalla sua abitazione di Quadri ... rainews.it
Quadri: scompare nel nulla 68enne, ore di apprensione per Giacomo ViglioneQuadri si mobilita per Giacomo Viglione, 68 anni. Appello del Comune: Se avete notizie contattate immediatamente le forze dell'ordine al numero di emergenza 112 ... rete8.it