Scomparso in mare a Porto Cesareo | un momento delle ricerche

Sono in corso le operazioni di ricerca nel tratto di mare tra Porto Cesareo e Torre Lapillo, nel Leccese, per un uomo di 39 anni scomparso mentre praticava Kitesurf. La sparizione è avvenuta nelle acque di Porto Cesareo, e le autorità stanno monitorando la zona con mezzi nautici e aerei. Le ricerche continuano senza sosta, coinvolgendo diverse forze di soccorso.

Ricerche in corso tra Porto Cesareo e Torre Lapillo, marine del Leccese, di un 39enne di Erchie, Mimmo Piepoli, scomparso in mare mentre faceva Kitesurf. La vela è stata trovata su un isolotto. Leggi l'articolo .🔗 Leggi su Brindisireport.it

Multi SubHe Hid as a Janitor… But He’s the World’s Best Surgeon!

Notizie correlate

Porto Cesareo, pescatori denunciati e 4mila ricci di mare salvati: i dettagli del blitzI Carabinieri hanno denunciato quattro soggetti a Porto Cesareo (Lecce) e hanno salvato 4.

Gorino piange Bruno Osti, pescatore scomparso: ritrovato il corpo in mare dopo due settimane di ricerche.Il Mare Restituisce un Pescatore: Gorino nel Lutto per Bruno Osti Il mare di Gorino ha restituito il corpo di Bruno Osti, 47 anni, pescatore locale...

Contenuti utili per approfondire

Argomenti più discussi: Squalo colpisce imbarcazione al largo di Gallipoli, paura per i pescatori: la scena ripresa in un video; Un tonfo secco e la barca che sobbalza: lo scontro con un grande squalo mako a Gallipoli e il racconto dei testimoni.

Porto Cesareo, kitesurfista disperso in mare: ricerche in corsoLe operazioni sono partite in pochi minuti e si stanno concentrando nella cosiddetta Baia Grande, area molto frequentata dagli appassionati di sport acquatici. Impegnati nelle ricerche mezzi navali ... leccesette.it

Disperso in mare mentre praticava kitesurf: elicotteri sulla costa per le ricercheUn 39enne, originario del Brindisino, è sparito tra le onde di Porto Cesareo mentre faceva sport velico: l’allarme lanciato dagli amici ha avviato le operazioni di soccorso sia via mare che dal cielo ... lecceprima.it

Ore di forte apprensione sul litorale di Porto Cesareo, dove un kitesurfista di 39 anni, originario di Erchie, risulta disperso in mare dopo un pomeriggio di sport. In volo, per le ricerche, un elicottero della Guardia di Finanza. Secondo una prima ricostruzione, il gi - facebook.com facebook