Quarto giorno di ricerche a Quadri | nessuna traccia di Giacomo Viglione
Le ricerche a Quadri proseguono senza successo da quattro giorni per trovare Giacomo Viglione, 68 anni, ex cantoniere della Provincia di Chieti. La scomparsa è avvenuta venerdì 29 maggio e finora non sono state trovate tracce dell’uomo. Le forze di soccorso continuano le operazioni di ricerca nella zona, senza aver ancora individuato alcun segno della sua presenza.
Quarto giorno di ricerche a Quadri, dove dalla mattina di venerdì 29 maggio si sono perse le tracce di Giacomo Viglione, 68 anni, ex cantoniere della Provincia di Chieti. Come ricostruito, il pensionato sarebbe uscito di casa alle 10.10 e, dopo aver dato da mangiare ai suoi cani da tartufo. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
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