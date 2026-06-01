Quarto giorno di ricerche a Quadri | nessuna traccia di Giacomo Viglione

Notizia in breve

Le ricerche a Quadri proseguono senza successo da quattro giorni per trovare Giacomo Viglione, 68 anni, ex cantoniere della Provincia di Chieti. La scomparsa è avvenuta venerdì 29 maggio e finora non sono state trovate tracce dell’uomo. Le forze di soccorso continuano le operazioni di ricerca nella zona, senza aver ancora individuato alcun segno della sua presenza.