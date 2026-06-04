Una proposta di legge di iniziativa popolare sulla Difesa civile ha raggiunto circa 10 mila firme tramite il portale online del governo, senza ricevere attenzione da parte dei partiti o una copertura mediatica significativa. Il promotore ha dichiarato che la sicurezza non dipende esclusivamente dagli eserciti. La raccolta firme procede nonostante il basso coinvolgimento pubblico e la scarsa visibilità della campagna.

Sul portale online del governo c’è una proposta di legge di iniziativa popolare che va verso le 10 mila firme nonostante il silenzio assoluto dei partiti e una scarsissima copertura mediatica. Eppure il tema è centrale come non mai, visto che si parla di difesa. “Il titolo dice già molto, se non tutto – racconta Mao Valpiana, presidente del Movimento nonviolento e coordinatore della campagna per la pdl – Si chiama: ‘ Un’altra difesa è possibile ‘. Il Paese non si difende solo con le Forze armate e anzi, tutte le spese per questo riarmo stanno in realtà mettendo in difficoltà il Paese stesso”. Cosa prevede la legge? Il principio di partenza è che, appunto, sia sbagliato intendere il concetto di difesa solo dal punto di vista militare. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Già 10mila firme per una legge popolare sulla Difesa civile. Il promotore Valpiana: “La sicurezza non la fanno solo gli eserciti”

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