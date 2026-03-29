Difesa civile non armata e nonviolenta | ecco la proposta di legge popolare ora serve l’impegno di tutti

Una proposta di legge popolare mira a promuovere un modello di difesa civile non armata e nonviolenta, chiamando alla partecipazione attiva dei cittadini. La proposta si inserisce in un contesto di crescente attenzione verso alternative alla guerra e alle strategie militari tradizionali, coinvolgendo movimenti e cittadini nel dibattito sulla sicurezza e la pace. Ora, si chiede l’impegno di tutti per sostenere questa iniziativa.

L’ho scritto più volte: nel tempo della guerra globale permanente, i movimenti per la pace e il disarmo non possono più essere solo re-attivi nella forma della contestazione dei conflitti armati e dei genocidi, ma devono diventare pro-attivi nella costruzione di strutturali politiche di pace, coerenti con la Costituzione, anche sul piano legislativo. Lo aveva già chiaro Aldo Capitini che, concludendo nel 1961 dalla Rocca di Assisi la Marcia della pace per la fratellanza dei popoli, enunciò la Mozione del popolo della pace. Lo ha ribadito – e provato a realizzare – Alex Langer all’International Citizens’ assembly, in occasione della prima... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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