Due proposte di legge d’iniziativa popolare sono approdate in Cassazione la Cgil campagna di raccolta firme
Due proposte di legge di iniziativa popolare sono state trasmesse alla Cassazione. Nella città di Rimini, il 15 e 16 maggio, è prevista l'avvio di una campagna di raccolta firme per sostenere queste proposte. La raccolta si svolgerà in diverse location della città, coinvolgendo cittadini interessati a firmare. La campagna si inserisce in un più ampio processo di coinvolgimento civico e partecipazione democratica.
Due proposte di legge d’iniziativa popolare sono approdate in Cassazione. Anche a Rimini il 15 e 16 maggio parte la campagna di raccolta firme. Temi centrali, la sanità pubblica e il sistema degli appalti, due nodi strutturali che incidono direttamente su diritti, qualità dei servizi e condizioni.🔗 Leggi su Riminitoday.it
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Argomenti più discussi: Raccolta firme per due proposte di legge di iniziativa popolare relative a modifiche ai Codici Penale, Civile, di Procedura Penale e di Procedura Civile; Proposte di legge su sanità e appalti: 15 e 16 maggio al via la raccolta firme; Appalti e sanità, due proposte di legge di Cgil e associazioni (video); SANITÀ E APPALTI, IL 15 e 16 MAGGIO IL LANCIO DELLA CAMPAGNA CGIL SULLE DUE LEGGI DI INIZIATIVA POPOLARE.
Il 15 e 16 maggio la Cgil darà il via alla campagna di raccolta firme per due proposte di legge di iniziativa popolare dedicate ai temi della sanità pubblica e degli appalti. Io le sosterrò ? facebook
? Sanità e appalti, al via la raccolta firme per due proposte di legge targate Cgil e varie associazioni x.com