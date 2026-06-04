Ghosting | la nuova forma di abbandono emotivo

Il fenomeno del ghosting si manifesta con un improvviso silenzio dopo momenti di comunicazione intensa, senza spiegazioni o confronti. Si passa da messaggi e chiamate a totale assenza di risposte senza alcun preavviso. Questa forma di abbandono emotivo si diffonde nelle relazioni, lasciando spesso l’altra persona senza chiarimenti o spiegazioni. È una dinamica che si verifica senza conflitti o discussioni, caratterizzata da una brusca interruzione dei contatti.

Un giorno ci sono messaggi, telefonate, attenzioni. Il giorno dopo, il silenzio. Nessuna spiegazione,nessun litigio, nessuna chiusura. Solo una sparizione improvvisa. È il ghosting, una delle forme piùdiffuse e dolorose di abbandono emotivo nell’epoca delle relazioni digitali.Il termine deriva da. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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A Narcissist Will Dump You Exactly Like This!

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