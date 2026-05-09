Abbandonò la cagnolina per strada non sapeva di essere inquadrato L’incidente e la corsa dal veterinario | cosa rischia con la nuova legge – Il video

Lo scorso 18 aprile, alle tre di notte, un uomo ha lasciato una cagnolina di tre mesi in strada ad Aversa, nel Casertano. Poco dopo, l’animale è stato travolto da un’auto in transito e, nonostante il trasporto in clinica veterinaria, è deceduto. La vicenda è stata filmata e ora si conosce l’identità del proprietario, che non si rendeva conto di essere stato ripreso. La nuova legge stabilisce sanzioni più severe per i maltrattamenti e abbandoni di animali.

Ha un nome e un volto il proprietario che alle tre di notte dello scorso 18 aprile ha lasciato in strada ad Aversa, nel Casertano, una cagnolina di appena tre mesi, poi travolta da un’altra auto in transito e morta nonostante la corsa in clinica veterinaria. A ricostruire la vicenda sono stati gli agenti della Polizia Provinciale di Caserta, coordinati dal colonnello Biagio Chiariello, che hanno analizzato le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona, fino a risalire al responsabile. L’uomo è stato identificato e denunciato alla procura di Napoli Nord. Le accuse e il ruolo dei video di sorveglianza. I filmati hanno permesso di contestargli il reato di abbandono di animali previsto dal codice penale, oggi punito in modo molto più severo dopo l’entrata in vigore del nuovo Codice della strada.🔗 Leggi su Open.online

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