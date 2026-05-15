AEW | Chris Masters accusa la compagnia di ghosting

Recentemente, Chris Masters ha accusato la compagnia di wrestling di aver interrotto ogni comunicazione con lui, senza fornire spiegazioni. La situazione riguarda un ex atleta che, dopo aver partecipato a incontri e programmi, si è trovato improvvisamente senza contatti ufficiali. La denuncia viene fatta attraverso i canali social, dove l’atleta ha condiviso il suo disappunto per la mancanza di chiarimenti da parte della società. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata da parte della compagnia in merito alla vicenda.

Spesso capita che qualche vecchia gloria del wrestling di alcuni anni fa torni a far parlare di sé per i motivi più variegati. E’ quello che è successo all’ex WWE Chris Masters, ora noto con l’alias di Chris Adonis ed attivo nel circuito indipendente, soprattutto in NWA. Masters ha rilasciato una nuova intervista dove ha parlato di un argomento che probabilmente sarà destinato a far discutere. Durante l’intervista con il Wrestling with Heart podcast, gli è stato chiesto se sarebbe interessato ad approdare in All Elite Wrestling, oppure a tornare in una delle major. La sua risposta ha lasciato capire che ci avrebbe in effetti provato, ma senza ricevere nessuna risposta: “Per quanto riguarda Tony Khan, non so nemmeno se apprezzi il mio lavoro o meno. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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