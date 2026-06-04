Nel ghetto di Borgo Mezzanone, si segnalano casi di persone che assumono farmaci e alcol per resistere al lavoro nei campi. Il Movimento 5 Stelle chiede che le autorità competenti verifichino le dimensioni di questa situazione. Non sono stati forniti dettagli sui numeri o sui soggetti coinvolti. La situazione riguarda principalmente lavoratori impiegati nelle campagne, che ricorrono a sostanze per affrontare le lunghe giornate di lavoro.

Ghetto di Borgo Mezzanone, farmaci e alcol per sopportare il lavoro nei campi. Naturale (M5S), 'organi competenti accertino dimensioni di questo grave fenomeno' “E’ di una gravità inaudita ciò che emerge dalla denuncia dello scrittore e attivista Soumaila Diawara, che racconta di un sistema di sfruttamento agricolo che, anche in Capitanata, passerebbe addirittura per l’assunzione da parte dei braccianti stranieri di farmaci droganti, spesso mischiati all’alcol, per sopportare la fatica e il dolore causati dal duro e prolungato lavoro nei campi nonché da una vita di stenti all’interno dei ghetti. E’ necessario, dunque, che gli... 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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