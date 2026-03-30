Sfruttamento in agricoltura la FLAI porta l’Europa nel ghetto di Borgo Mezzanone | Dalla Marcia degli invisibili alle tutele UE

La FLAI ha portato l’attenzione sul lavoro agricolo nel quartiere di Borgo Mezzanone, evidenziando le condizioni di sfruttamento e le difficoltà affrontate dagli operai. La manifestazione ha coinvolto rappresentanti europei, con l’obiettivo di richiamare l’attenzione sulle problematiche legate alla tutela dei lavoratori in questa zona. La marcia ha attraversato il quartiere, portando alla ribalta le questioni di sicurezza e diritti nel settore agricolo.

Sfruttamento in agricoltura, la FLAI porta l'Europa nel ghetto di Borgo Mezzanone: "Dalla Marcia degli invisibili alle tutele UE" A meno di un anno di distanza dalla visita di luglio 2025, una delegazione del Parlamento Europeo (Commissione EMPL) e i vertici del sindacato europeo EFFAT faranno tappa domani a Borgo Mezzanone, la più grande baraccopoli d’Italia. Ad accompagnarli, la FLAI CGIL, che nel ghetto del foggiano non solo interviene quotidianamente, ma gestisce un ufficio sindacale di prossimità per garantire diritti e tutele ai 1000 braccianti residenti, uomini e donne tutt’altro che invisibili. "Andare a Borgo Mezzanone con una delegazione europea significa dare continuità a quel grido di dignità che abbiamo sollevato il 28 marzo durante la ‘Marcia degli Invisibili’. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Sfruttamento in agricoltura, la FLAI porta l’Europa nel ghetto di Borgo Mezzanone: “Dalla Marcia degli invisibili alle tutele UE” Articoli correlati La marcia degli invisibili: Flai Cgil Brindisi a Roma contro guerre e disuguaglianzeDue pullman e circa cento partecipanti verso le manifestazioni nazionali del 28 marzo: lavoro, pace e diritti al centro della mobilitazione Dal... Leggi anche: Presa Diretta a Borgo Mezzanone, il ghetto più grande d'Europa dove i braccianti sono nelle mani di pochi predatori Tutto quello che riguarda Borgo Mezzanone Discussioni sull' argomento Caporalato: delegazione svizzera ECAP in visita con la Flai Cgil. Da Margherita di Savoia a Borgo Mezzanone: il doppio volto dell’agricoltura pugliese; Caporalato in Puglia: la delegazione svizzera ECAP visita Borgo Mezzanone con la Flai Cgil. CAPOLARATO PUGLIA Caporalato in Puglia: la delegazione svizzera ECAP visita Borgo Mezzanone con la Flai CgilDalla regolarità delle imprese virtuose alle sacche di sfruttamento, la Puglia mostra il suo doppio volto dell’agricoltura ... statoquotidiano.it Capolarato, Laureti a Borgo Mezzanone per rilanciare l’impegno contro lo sfruttamentoQuanto visto a Borgo Mezzanone non è degno dell’Italia né dell’Europa. Così Camilla Laureti, responsabile Agricoltura nella segreteria nazionale PD ed europarlamentare, dopo una visita a Borgo ... partitodemocratico.it Borgo Mezzanone Fg Questa sera catechesi nella parrocchia Santa Maria del Grano di Borgomezzanone - facebook.com facebook