Getta la cocaina alla vista dei poliziotti aveva l' obbligo di firma | ora finisce ai domiciliari

Notizia in breve

Durante un controllo nei pressi dell'ex mercato Arene di Terracina, un uomo ha gettato un involucro di sostanza bianca alla vista degli agenti, poi si è scoperto fosse cocaina. L'individuo, che aveva l'obbligo di firmare periodicamente, è stato successivamente arrestato e posto agli arresti domiciliari. L'episodio è avvenuto mentre gli agenti stavano effettuando verifiche nel quartiere.