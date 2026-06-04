Getta la cocaina alla vista dei poliziotti aveva l' obbligo di firma | ora finisce ai domiciliari

Da latinatoday.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Durante un controllo nei pressi dell'ex mercato Arene di Terracina, un uomo ha gettato un involucro di sostanza bianca alla vista degli agenti, poi si è scoperto fosse cocaina. L'individuo, che aveva l'obbligo di firmare periodicamente, è stato successivamente arrestato e posto agli arresti domiciliari. L'episodio è avvenuto mentre gli agenti stavano effettuando verifiche nel quartiere.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Durante un servizio di controllo della polizia nei pressi dell'ex mercato Arene di Terracina era stato notato mentre cercava di disfarsi di un involucro sospetto, lanciandolo sulla scalinata della struttura. Un gesto che ha insospettito gli agenti spingendoli ad approfondire le verifiche. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Cocaina al bar di fronte allo stadio Bentegodi: spaccio durante le partite

Video Cocaina al bar di fronte allo stadio Bentegodi: spaccio durante le partite

Notizie e thread social correlati

Alla vista dei poliziotti getta un involucro con le dosi di cocaina: arrestato in flagranzaUn uomo è stato arrestato in flagranza di reato dai poliziotti, mentre cercava di disfarsi di un involucro contenente dosi di cocaina.

Viareggio, aveva l’obbligo di firma ma girava con otto dosi di cocaina: scatta l’arrestoA Viareggio, un uomo con l’obbligo di firma è stato arrestato dopo essere stato trovato in possesso di otto dosi di cocaina.

Temi più discussi: Verona, scappa dalla Polizia e getta cocaina e hashish nei cespugli vicino al centro scommesse; Folle fuga per la droga. In auto, nel giardino fino al corsello dei box per 11 grammi di cocaina; Da Tarzan al pusher in fuga nel parco: doppio colpo contro lo spaccio; Alla vista dei poliziotti getta un involucro con le dosi di cocaina: arrestato in flagranza.

Durante la fuga getta 7 dosi di cocaina ed eroina: spacciatore 27enne finisce nei guai a Monte UranoFERMO I carabinieri della provincia di Fermo hanno intensificato nelle ultime settimane i controlli finalizzati al contrasto dello spaccio e dell’uso di sostanze stupefacenti, ottenendo una serie di ... corriereadriatico.it

Gridiamo il nostro no alla cocaina che uccideSi celebra oggi la Giornata internazionale contro la droga, voluta nel 1987 dall’a-ssemblea generale dell’Onu per combattere il traffico e il consumo di stupefacenti. Nessun dubbio: dopo 25 anni la ... avvenire.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web