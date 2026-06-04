Getta la cocaina alla vista dei poliziotti aveva l' obbligo di firma | ora finisce ai domiciliari
Durante un controllo nei pressi dell'ex mercato Arene di Terracina, un uomo ha gettato un involucro di sostanza bianca alla vista degli agenti, poi si è scoperto fosse cocaina. L'individuo, che aveva l'obbligo di firmare periodicamente, è stato successivamente arrestato e posto agli arresti domiciliari. L'episodio è avvenuto mentre gli agenti stavano effettuando verifiche nel quartiere.
Durante un servizio di controllo della polizia nei pressi dell'ex mercato Arene di Terracina era stato notato mentre cercava di disfarsi di un involucro sospetto, lanciandolo sulla scalinata della struttura. Un gesto che ha insospettito gli agenti spingendoli ad approfondire le verifiche. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
Cocaina al bar di fronte allo stadio Bentegodi: spaccio durante le partite
Notizie e thread social correlati
Alla vista dei poliziotti getta un involucro con le dosi di cocaina: arrestato in flagranzaUn uomo è stato arrestato in flagranza di reato dai poliziotti, mentre cercava di disfarsi di un involucro contenente dosi di cocaina.
Viareggio, aveva l’obbligo di firma ma girava con otto dosi di cocaina: scatta l’arrestoA Viareggio, un uomo con l’obbligo di firma è stato arrestato dopo essere stato trovato in possesso di otto dosi di cocaina.
Temi più discussi: Verona, scappa dalla Polizia e getta cocaina e hashish nei cespugli vicino al centro scommesse; Folle fuga per la droga. In auto, nel giardino fino al corsello dei box per 11 grammi di cocaina; Da Tarzan al pusher in fuga nel parco: doppio colpo contro lo spaccio; Alla vista dei poliziotti getta un involucro con le dosi di cocaina: arrestato in flagranza.
Getta 11 grammi di cocaina dalla finestra, condannata 70enne di Canicattì: Diventa definitiva la condanna a sei mesi di reclusione, e mille euro di multa, nei confronti di una 70enne di Canicattì per detenzione di sostanza… dlvr.it/TSqf5g #Canicattì #Cronaca x.com
Getta 11 grammi di cocaina dalla finestra, condannata 70enne di Canicattì #Canicattì #Cronaca facebook
Vi invitiamo sinceramente a valutare il design della scatola delle scarpe: Concetto di design della scatola delle scarpe - Quale trasmette una sensazione più lussuosa e quale appare eccessivamente progettato? (1 - 5) reddit
Durante la fuga getta 7 dosi di cocaina ed eroina: spacciatore 27enne finisce nei guai a Monte UranoFERMO I carabinieri della provincia di Fermo hanno intensificato nelle ultime settimane i controlli finalizzati al contrasto dello spaccio e dell’uso di sostanze stupefacenti, ottenendo una serie di ... corriereadriatico.it
Gridiamo il nostro no alla cocaina che uccideSi celebra oggi la Giornata internazionale contro la droga, voluta nel 1987 dall’a-ssemblea generale dell’Onu per combattere il traffico e il consumo di stupefacenti. Nessun dubbio: dopo 25 anni la ... avvenire.it