Viareggio aveva l’obbligo di firma ma girava con otto dosi di cocaina | scatta l’arresto

A Viareggio, un uomo con l’obbligo di firma è stato arrestato dopo essere stato trovato in possesso di otto dosi di cocaina. Le forze dell’ordine hanno svolto un’operazione nel tentativo di contrastare lo spaccio di droga nel territorio. L’individuo, già soggetto a obblighi legali, è stato fermato e sottoposto a controlli che hanno portato al suo arresto.

VIAREGGIO – Continua la stretta delle forze dell’ordine contro la vendita di sostanze stupefacenti a Viareggio. Nel pomeriggio di ieri, i militari dell’Arma hanno portato a termine una nuova operazione antidroga nei pressi di Piazza Nottolini, un’area cittadina da tempo sotto la lente d’ingrandimento degli investigatori per contrastare i fenomeni di degrado. Durante un servizio di pattugliamento mirato, gli uomini della Sezione Radiomobile hanno fermato per un controllo un cittadino di origini marocchine. L’uomo, che era già sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, ha mostrato un forte nervosismo davanti alle divise, un atteggiamento che ha immediatamente insospettito i militari spingendoli ad approfondire le verifiche.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Viareggio, aveva l’obbligo di firma ma girava con otto dosi di cocaina: scatta l’arresto Notizie correlate Leggi anche: Sorpreso con varie dosi di cocaina: scatta l'arresto Sorpreso a spacciare in centro: ingerisce otto dosi di cocaina per sfuggire all'arrestoUn normale servizio di controllo del territorio nelle aree più sensibili della città si è trasformato, nella mattinata dello scorso 9 aprile, in un...