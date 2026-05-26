Alla vista dei poliziotti getta un involucro con le dosi di cocaina | arrestato in flagranza
Un uomo è stato arrestato in flagranza di reato dai poliziotti, mentre cercava di disfarsi di un involucro contenente dosi di cocaina. L’intervento è avvenuto durante un controllo, quando l’individuo ha tentato di gettare l’oggetto alla vista degli agenti. La sostanza è stata recuperata e sequestrata. L’arrestato è stato portato in commissariato per le procedure di rito.
E' stato arrestato in flagranza di reato, sorpreso dai poliziotti mentre cercava di disfarsi di un involucro. Un comportamento sospetto che ha spinto gli agenti del commissariato di Terracina, impegnati in un servizio di pattugliamento nei pressi dell'ex mercato Arene, ad approfondire il. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
ALLA VISTA DELLA POLIZIA GETTA LA DROGA NELLA SIEPE, 20ENNE DENUNCIATO | 09/01/2026
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