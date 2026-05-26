Alla vista dei poliziotti getta un involucro con le dosi di cocaina | arrestato in flagranza

Notizia in breve

Un uomo è stato arrestato in flagranza di reato dai poliziotti, mentre cercava di disfarsi di un involucro contenente dosi di cocaina. L’intervento è avvenuto durante un controllo, quando l’individuo ha tentato di gettare l’oggetto alla vista degli agenti. La sostanza è stata recuperata e sequestrata. L’arrestato è stato portato in commissariato per le procedure di rito.