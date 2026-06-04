Aumentano i disagi legati alla gestione del servizio idrico nei comuni jonici. Le bollette vengono contestate e si segnalano frequenti guasti, mentre la comunicazione con gli utenti risulta assente o inadeguata. Le criticità riguardano principalmente le aree di Giarre, Riposto e altri comuni dell’area ionica, dove i cittadini lamentano problemi ricorrenti e mancanza di risposte da parte degli enti gestori.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Bollette contestate, guasti e comunicazione assente. Criticità sempre più evidenti nella gestione del servizio idrico integrato nei comuni di Giarre, Riposto e nell’area ionica. Tra le segnalazioni principali emergono bollette calcolate su consumi presunti, guasti alla rete non risolti per giorni e sportelli di assistenza quasi inesistenti, oltre a un rapporto con l’utenza ridotto al minimo. La situazione, secondo diverse segnalazioni del territorio, rischia di peggiorare ulteriormente con l’arrivo della stagione estiva, quando la domanda d’acqua aumenta e le fragilità del sistema diventano più evidenti. L’interrogazione all’Ars e i dubbi sulla gestione SIE. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Gestione del servizio idrico nei comuni jonici: cresce la preoccupazione per disagi e criticità

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