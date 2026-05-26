Acqua il governo approva il ddl che riforma la gestione del servizio idrico in Sicilia

Notizia in breve

Il governo ha approvato un disegno di legge che riforma la gestione del servizio idrico in Sicilia. L'obiettivo è eliminare la frammentazione e garantire un servizio uniforme su tutta l’isola. Il testo è stato approvato dalla giunta e ora sarà trasmesso all’Assemblea regionale siciliana per ulteriori passi.