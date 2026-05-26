Acqua il governo approva il ddl che riforma la gestione del servizio idrico in Sicilia

Da agrigentonotizie.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il governo ha approvato un disegno di legge che riforma la gestione del servizio idrico in Sicilia. L'obiettivo è eliminare la frammentazione e garantire un servizio uniforme su tutta l’isola. Il testo è stato approvato dalla giunta e ora sarà trasmesso all’Assemblea regionale siciliana per ulteriori passi.

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Superare la frammentazione e gestire il servizio idrico in maniera uniforme in tutta la Sicilia: è l'obiettivo del disegno di legge di iniziativa governativa approvato oggi dalla giunta Schifani e pronto per essere inviato all'Assemblea regionale siciliana.“Un disegno di legge che ha la portata. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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