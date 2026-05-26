Acqua il governo approva il ddl che riforma la gestione del servizio idrico in Sicilia
Il governo ha approvato un disegno di legge che riforma la gestione del servizio idrico in Sicilia. L'obiettivo è eliminare la frammentazione e garantire un servizio uniforme su tutta l’isola. Il testo è stato approvato dalla giunta e ora sarà trasmesso all’Assemblea regionale siciliana per ulteriori passi.
Superare la frammentazione e gestire il servizio idrico in maniera uniforme in tutta la Sicilia: è l'obiettivo del disegno di legge di iniziativa governativa approvato oggi dalla giunta Schifani e pronto per essere inviato all'Assemblea regionale siciliana.“Un disegno di legge che ha la portata. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Argentina Approves Glacier Mining Bill Amid Protests
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