Acqua la Regione riforma la gestione del servizio idrico in Sicilia

Notizia in breve

La Regione ha approvato un disegno di legge per riformare la gestione del servizio idrico in Sicilia. L’obiettivo è eliminare la frammentazione e uniformare il servizio su tutto il territorio regionale. La proposta, approvata dalla giunta, sarà ora inviata all’Assemblea regionale. La legge mira a centralizzare e coordinare meglio la gestione dell’acqua in tutta l’isola. Nessuna data di implementazione o dettagli sui tempi di applicazione sono stati comunicati.