Acqua la Regione riforma la gestione del servizio idrico in Sicilia
La Regione ha approvato un disegno di legge per riformare la gestione del servizio idrico in Sicilia. L’obiettivo è eliminare la frammentazione e uniformare il servizio su tutto il territorio regionale. La proposta, approvata dalla giunta, sarà ora inviata all’Assemblea regionale. La legge mira a centralizzare e coordinare meglio la gestione dell’acqua in tutta l’isola. Nessuna data di implementazione o dettagli sui tempi di applicazione sono stati comunicati.
Superare la logica della frammentazione e gestire il servizio idrico regionale in maniera uniforme in tutto il territorio della Sicilia: è questo l’obiettivo del disegno di legge di iniziativa governativa approvato oggi dalla giunta Schifani e pronto per essere inviato all’Assemblea regionale. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
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