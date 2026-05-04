Personale insufficiente criticità organizzative e gestione delle emergenze al Comune di Chieti la Fp Cgil incontra il sindaco
La Fp Cgil ha incontrato il sindaco di Chieti per discutere delle condizioni del personale comunale e delle criticità organizzative in atto. Secondo la sigla sindacale, l’insufficienza di personale influisce sulla qualità dei servizi offerti alla cittadinanza e sulla gestione delle emergenze. La richiesta di interventi mira a migliorare la situazione lavorativa e la capacità dell’ente di garantire servizi essenziali senza interruzioni.
“La Fp Cgil ritiene non più rinviabile un intervento sul personale del Comune di Chieti. Le criticità organizzative in atto incidono sulle condizioni di lavoro e sulla capacità dell’ente di assicurare continuità ed efficacia dei servizi essenziali alla cittadinanza”. La denuncia arriva dal.🔗 Leggi su Chietitoday.it
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