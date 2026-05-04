Personale insufficiente criticità organizzative e gestione delle emergenze al Comune di Chieti la Fp Cgil incontra il sindaco

La Fp Cgil ha incontrato il sindaco di Chieti per discutere delle condizioni del personale comunale e delle criticità organizzative in atto. Secondo la sigla sindacale, l’insufficienza di personale influisce sulla qualità dei servizi offerti alla cittadinanza e sulla gestione delle emergenze. La richiesta di interventi mira a migliorare la situazione lavorativa e la capacità dell’ente di garantire servizi essenziali senza interruzioni.