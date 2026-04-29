Csa-Cisal e Uil Fp | Tre donne elette nel coordinamento della rappresentanza sindacale unitaria al Comune

Nel Comune di Palermo, il Comitato di coordinamento della Rappresentanza sindacale unitaria (Rsu) si compone per la prima volta esclusivamente di donne. La Rsu, scelta attraverso le votazioni dei dipendenti comunali nel 2025, ha eletto ieri Silvia Testa come coordinatrice e due vice coordinatrici. Questa rappresentanza sindacale unitaria coinvolge diverse sigle, tra cui Csa-Cisal e Uil Fp, che hanno partecipato alla conferma delle nuove cariche.

Il Comitato di coordinamento della Rappresentanza sindacale unitaria (Rsu) del comune di Palermo sarà, per la prima volta, tutto al femminile: la Rsu, votata dalle lavoratrici e dei lavoratori comunali nel 2025, ha infatti eletto ieri come coordinatrice Silvia Testa e come vice coordinatrici.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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