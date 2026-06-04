Gestione del personale nel caos al Comune di Vasto penalizzati i lavoratori | la denuncia della Uil Fp

Da chietitoday.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Uil Fp di Chieti denuncia problemi nella gestione del personale al Comune di Vasto, segnalando forti squilibri economici e una gestione tecnica approssimativa. La situazione, secondo il sindacato, penalizza i dipendenti e può influire sui servizi offerti ai cittadini.

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La Uil Fp di Chieti lancia l'allarme sulla gestione del personale al Comune di Vasto, denunciando quelli che definisce “forti squilibri economici e una preoccupante approssimazione tecnica che penalizzano i dipendenti e rischiano di riflettersi sui servizi ai cittadini”.La sigla sindacale, che. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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