Gerry Scotti e Stefano De Martino | Siamo due macchine da guerra

Gerry Scotti e Stefano De Martino hanno dichiarato di essere “due macchine da guerra” durante un’intervista. Negli ultimi due anni, il settore dell’access prime time in Italia ha visto aumentare la competizione tra i programmi televisivi. La sfida tra conduttori e show si intensifica, con entrambi i protagonisti che si sono distinti per i risultati ottenuti. La lotta per gli ascolti ha portato a cambiamenti nel palinsesto e a nuove strategie di programmazione.

Negli ultimi due anni televisivi l’access prime time italiano è diventato uno dei terreni di sfida più interessanti del piccolo schermo. Una fascia oraria che sembrava ormai avere equilibri consolidati è stata completamente ridisegnata grazie al successo di due programmi capaci di monopolizzare l’attenzione del pubblico. Da una parte c’è stato il sorprendente percorso di Affari Tuoi, che dopo l’uscita di scena di Amadeus ha continuato a crescere negli ascolti sotto la guida di Stefano De Martino. Un risultato che ha smentito chi prevedeva un inevitabile ridimensionamento del format. Dall’altra parte Mediaset ha trovato una nuova arma vincente con La Ruota della Fortuna, affidata a Gerry Scotti, che ha riportato competitività in una fascia che da tempo soffriva il predominio della concorrenza. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

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Gerry Scotti e Stefano De Martino daccordo: basta programmi fino alla 22

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