GERRY SCOTTI | IO E STEFANO DE MARTINO SIAMO D’ACCORDO PER FINIRE ALLE 21.30

Da bubinoblog 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Gerry Scotti ha dichiarato di aver concordato con Stefano De Martino di terminare le trasmissioni alle 21.30. La conferma è arrivata durante il Festival della Tv a Dogliani, dove l’ospite è stato raggiunto da un giornalista. Scotti ha anche rivelato di leggere regolarmente il sito BubinoBlog. La conversazione si è concentrata su gli orari di programmazione e sull’interesse personale del conduttore per il settore televisivo.

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Gerry Scotti, raggiunto dal nostro inviato Luca Germanò al Festival della Tv a Dogliani, ha svelato di essere un assiduo lettore di BubinoBlog. Non è mancato un saluto agli amici di Bubino: “Vi leggo sempre! Ogni tanto dite cose giuste, ogni tanto qualcuna sbagliata vi scappa. però chiedete quando non sapete. però mi fa piacere che siate venuti fino a qui. Grazie di cuore, vi abbraccio”. Nel frattempo prosegue senza sosta l’appassionante sfida dell’access prime time, ormai la vera prima serata degli italiani per ascolti e appeal, tra la Ruota e Affari Tuoi che da soli radunano il 50% della platea televisiva. Dati ormai d’altri tempi. E proprio davanti alla vasta platea del Festival della Tv, Scotti ha detto: “Alle 10 di sera mi addormento. 🔗 Leggi su Bubinoblog

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