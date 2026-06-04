Germania terremoto rossonero | la clamorosa alleanza tra Afd ed estrema sinistra

Un terremoto politico si è verificato in Germania: il partito di estrema sinistra ha stretto un’alleanza con l’AfD, partito di destra. Questa mossa segue il fallimento alle elezioni del 2025, quando il BSW non ha superato la soglia di sbarramento e rischiava di scomparire. La coalizione tra le due formazioni ha sorpreso l’ambiente politico e i media nazionali.

Dopo non essere riuscito a entrare nel Bundestag alle elezioni politiche del 2025, il BSW (Buendnis Sahra Wagenknecht) stava rischiando di sparire. Ecco, dunque, che, puntuale, è arrivata la mossa della sua leader Sahra Wagenknecht. In vista delle elezioni a Est, in Sassonia-Anhalt e Meclemburgo-Pomerania, Sahra, in passato a capo della Linke, ha "ordinato" ai propri attivisti di negare qualsiasi sostegno alla Cdu e alla Spd, aprendo clamorosamente a un'alleanza con l'Afd. " Chi vota BSW abbatte il cordone sanitario ", ha detto chiaramente Wagenknecht alla Bild. E cioè, abbatte il muro che i partiti tradizionali hanno alzato contro l'Afd. È la "teoria del ferro di cavallo", secondo cui l'estrema sinistra e l'estrema destra si assomigliano e, in questo caso, si alleano. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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