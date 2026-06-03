germania il possibile asse tra afd e bsw che spaventa berlino

In Germania, la coalizione di governo guidata da Friedrich Merz si trova in crisi a causa di litigi interni e dell’incapacità di gestire le crisi internazionali. Nel frattempo, si intensificano le preoccupazioni per un possibile accordo tra l’AfD e il BSW, che potrebbe rafforzare la presenza dell’estrema destra. Berlino teme che questa alleanza possa influenzare la stabilità politica del paese.

Mentre Merz sprofonda, l’estrema sinistra di Sahra Wagenknecht corteggia l’Alternative für Deutschland in vista delle Regionali di settembre. Con l’obiettivo di dare una spallata alla già zoppicante GroKo. I problemi della politica tedesca al momento sono due: il primo è che la Grande coalizione guidata dal cancelliere Friedrich Merz è impantanata in litigi interni a cui si aggiunge l’incapacità di affrontare le crisi internazionali; il secondo è la minaccia dell’Alternative für Deutschland (AfD). L’estrema destra, data al 27 per cento, è virtualmente il primo partito a livello nazionale – più per demeriti altrui che per meriti propri – e si appresta a fare incetta di voti alle elezioni regionali che si terranno a settembre nell’Est del Paese. 🔗 Leggi su Lettera43.it

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