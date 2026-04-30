In Germania, il leader politico è al centro di un momento di tensione tra la crisi economica e l’ascesa del partito di estrema destra. Recenti sondaggi mostrano un aumento di consensi per l’Alternative für Deutschland, mentre il governo affronta le conseguenze di una recessione. Nel frattempo, le relazioni con l’ex presidente di un grande paese sono state messe da parte, con un focus sulle questioni nazionali e interne.

Roma, 30 aprile 2026 – Mancava solo lui e con quel suo fare insipido ai limiti dell’inesistente, in molti erano convinti che sarebbe stato graziato. Invece il presidente Donald Trump alla fine ha trovato il modo di prendersela anche con il cancelliere tedesco, Friedrich Merz, che, in un sussulto di coraggio o per provare un’esperienza nuova, ha osato criticare l’operato del tycoon in Iran. "Gli iraniani sono più forti del previsto e gli americani non hanno una strategia davvero convincente nemmeno nei negoziati", ha spiegato Merz durante un incontro pubblico, aggiungendo “il problema con conflitti come questo è sempre: non devi solo entrarci, devi anche uscirne.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Germania, Merz tra crisi economica e Afd in crescita. Lo scontro con Trump può attendere

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