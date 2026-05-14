Nelle ultime 30 ore, l’Ucraina è stata colpita da un’intensa serie di raid effettuati dalle forze armate russe. Durante gli attacchi, è stato segnalato anche il danneggiamento di un mezzo appartenente a un’agenzia delle Nazioni Unite. Le forze ucraine hanno confermato diversi decessi, tra cui quello di una bambina di 12 anni. Nel frattempo, da fonti ufficiali provenienti dal Cremlino si parla di una possibile trattativa per uno scambio di prigionieri tra le due parti.

Attacco massiccio delle forze armate russe in Ucraina. Diversi i morti, tra cui una bambina di dodici anni, mentre dal Cremlino filtra la notizia di un possibile scambio di prigionieri con Kiev. L’attacco russo. L’attacco più massiccio delle forze russe contro infrastrutture e altri obiettivi civili – ne sono stati danneggiati 180 – in tutta l’Ucraina è iniziato ieri mattina, concluso un cessate il fuoco di tre giorni ed esaurite le speranze mal riposte in alcune parole di Vladimir Putin male interpretate. L’attacco è proseguito durante la notte ha provocato almeno 15 morti e il ferimento di oltre 100 persone, fra cui bambini. Colpite anche Kiev – dove si contano 5 morti, di cui una bambina di 12 anni, 10 dispersi e 40 feriti, fra cui due bambini – Odessa, dove ci sono due feriti, e Kharkiv, dove i feriti sono 28. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - L’Ucraina sotto i raid russi per 30 ore: «Attaccato anche un mezzo Onu». Kiev chiede una riunione del Consiglio di sicurezza

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