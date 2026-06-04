Un aereo della Lufthansa, di stanza all’aeroporto di Francoforte, è stato coinvolto in un incidente in pista. L’incidente si è verificato mentre a bordo non c’erano passeggeri. Secondo le prime ricostruzioni, il carrello dell’aereo si sarebbe ceduto. Non si registrano feriti o altre conseguenze per le persone presenti. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’accaduto.

Un aereo della compagnia Lufhtansa, di stanza all'aeroporto di Francoforte, è stato oggetto di un incidente in pista mentre a bordo non c'erano passeggeri. Il carrello del Boeing 787-9 Dreamliner ha ceduto mentre l'aeromobile si trovava fermo al gate. Nelle immagini diffuse sul web, si vede il muso del mezzo abbassarsi improvvisamente fino a toccare il suolo, lasciando il velivolo inclinato in prossimità dell'area di imbarco. Il gestore aeroportuale Fraport ha confermato il "guasto" che ha coinvolto un aereo della compagnia tedesca. Lufthansa ha fatto sapere di aver attivato un'unità di crisi per chiarire le cause dell'accaduto. L'aereo coinvolto è un Boeing 787-9 consegnato alla compagnia solo all'inizio dell'anno. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Germania, cede il carrello dell'aereo Lufhtansa. Nessun passeggero a bordo

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