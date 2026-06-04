Geraint Thomas ha riconosciuto l’importanza di Egan Bernal per la squadra, sottolineando il suo impatto significativo. Bernal, al Giro d’Italia 2026, si è classificato decimo, ma il commento di Thomas si è concentrato più sulla sua influenza interna al team che sulla posizione finale. La corsa si è conclusa domenica con la passerella a Roma. I dettagli sui singoli risultati sono stati meno evidenti rispetto alla considerazione generale sul ruolo di Bernal.

Nel Giro d’Italia 2026, che si è concluso domenica scorsa con la passerella finale di Roma ha chiuso al decimo posto, ma, in questo caso, sembra decisamente opportuno valutare la prestazione al di là di quelli che sono i freddi numeri scanditi dal risultato finale. Egan Bernal ha ricevuto i complimenti dal suo direttore sportivo Geraint Thomas. Il corridore sudamericano, consapevole che la sua preparazione non era necessari per puntare all’alta classifica, ha ribadito ancora una volta lo spessore di un campione mettendosi al servizio della squadra e in particolare del compagno Thymen Arensman, quarto della classifica generale anche grazie al suo supporto. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Geraint Thomas loda Egan Bernal: “Ha un impatto enorme sulla squadra”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Egan Bernal e i problemi burocratici in Colombia: cos’è successo a Bogotà e la conferma sul Giro d’ItaliaEgan Bernal ha corso l’ultima volta il 28 febbraio, arrivando settimo nella Faun-Ardèche Classic, una competizione di livello Pro.

Egan Bernal si stacca sul Cozzo Tunno, con lui anche Gee: entrambi rientrati, ma non buoni segnaliSul percorso del Cozzo Tunno, uno dei punti chiave della gara, Egan Bernal si è staccato dai compagni di fuga, accompagnato da Gee.

Geraint Thomas loda Egan Bernal: Ha un impatto enorme sulla squadraNel Giro d’Italia 2026, che si è concluso domenica scorsa con la passerella finale di Roma ha chiuso al decimo posto, ma, in questo caso, sembra ... oasport.it

Giro d’Italia 2026, Geraint Thomas loda Egan Bernal: Ha un impatto enorme sulla squadra© LaPresseEgan Bernal ha chiuso il Giro d’Italia 2026 al decimo posto, ma la ... msn.com