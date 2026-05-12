Sul percorso del Cozzo Tunno, uno dei punti chiave della gara, Egan Bernal si è staccato dai compagni di fuga, accompagnato da Gee. Entrambi sono rientrati nel gruppo principale, ma la loro performance non ha dato segnali di grande forza. La giornata, inizialmente attesa come occasione di grande prova, si è conclusa con risultati meno convincenti, considerando le sfide affrontate durante la corsa.

Poteva essere una giornata in cui recitare un ruolo da assoluto protagonista, si conclude invece nel migliore dei modi se si pensa a quali sono state le difficoltà affrontate nel corso della gara. Il colombiano Egan Bernal e il canadese Derek Gee si staccano infatti sul Cozzo Tunno nel corso della quarta tappa del Giro d’Italia, la Catanzaro-Cosenza di 138 chilometri. I due corridori riescono a rientrare sulla testa di una corsa resa difficile dal duro lavoro impostato dalla Movistar grazie al clamoroso sforzo operato dai propri compagni e arrivano al traguardo nel gruppo di testa. Fondamentale, per il buon esito dell’operazione rimonta, si sono rivelati il lavoro di uno stratosferico Ben Turner e il significativo contributo di Matteo Sobrero.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Egan Bernal si stacca sul Cozzo Tunno, con lui anche Gee: entrambi rientrati, ma non buoni segnali

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