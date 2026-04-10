Egan Bernal e i problemi burocratici in Colombia | cos’è successo a Bogotà e la conferma sul Giro d’Italia

Egan Bernal ha corso l’ultima volta il 28 febbraio, arrivando settimo nella Faun-Ardèche Classic, una competizione di livello Pro. Recentemente si sono verificati problemi burocratici in Colombia che riguardano il ciclista, con eventi che si sono svolti a Bogotà. La sua partecipazione al Giro d’Italia è stata confermata, ma la vicenda rimane al centro dell’attenzione.

Egan Bernal ha disputato la sua ultima gara lo scorso 28 febbraio, quando concluse al settimo posto la Faun-Ardèche Classic (evento di livello Pro). Tre settimane prima, il 29enne aveva aperto la propria stagione ai Campionati Nazionali Colombiani: quinto posto a cronometro e vittoria nella prova in linea. Dopo essersi cimentato sulle strade di Francia, però, non sono più giunte notizie del talentuoso sudamericano, capace di conquistare il Tour de France nel 2019 e il Giro d’Italia nel 2021. Si era parlato di possibili problemi a un ginocchio, ma a spiegare i motivi di questa lunga assenza è stato lo stesso alfiere della INEOS Grenadiers in... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Egan Bernal e i problemi burocratici in Colombia: cos’è successo a Bogotà e la conferma sul Giro d’Italia Ciclismo, Egan Bernal: “Vorrei partecipare al Giro d’Italia, serve guadagnarsi il posto”Con la nuova stagione alle porte, è tempo per i grandi protagonisti del ciclismo mondiale di programmare i loro appuntamenti. Il ritorno di Bernal: appuntamento al Tour of the Alps 2026 (con vista sul Giro d'Italia)Roma, 7 aprile 2026 - Che fine ha fatto Egan Bernal? A un certo punto della prima parte di questa stagione tutti, tra appassionati e addetti ai... Temi più discussi: Giro d’Italia 2026, problemi con il passaporto per Egan Bernal: partecipazione a rischio?; Ineos Grenadiers, il ritorno di Egan Bernal dovrebbe avvenire al Tour of the Alps; Alleghe si prepara al Giro: lunedì torna lo Splash Party in versione rosa; Classic Grand Besançon Doubs 2026, il percorso (Altimetria e Planimetria). Il ritorno di Bernal: appuntamento al Tour of the Alps 2026 (con vista sul Giro d'Italia)Assente dalle corse da fine febbraio per qualche acciacco fisico, il colombiano dovrebbe rivedersi nella corsa in programma dal 20 al 24 aprile, in preparazione della Corsa Rosa ... sport.quotidiano.net Giro d’Italia 2026, problemi con il passaporto per Egan Bernal: partecipazione a rischio?© SirottiLa partecipazione di Egan Bernal al Giro d’Italia 2026 è a rischio? A ... msn.com Giro d'Italia 2026, problèmes de passeport pour Egan Bernal : sa participation est-elle menacée x.com Egan Bernal dovrebbe partecipare al Tour of the Alps dal 20 al 24 Aprile in vista del Giro d'Italia - facebook.com facebook